Monte San Biagio | cemento abusivo su terreno già sequestrato

A Monte San Biagio, i carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno scoperto che su un terreno già sottoposto a sequestro sono stati effettuati nuovi interventi edilizi senza autorizzazione. Questa scoperta si aggiunge a un episodio di edilizia abusiva in un’area precedentemente posta sotto vincolo. Le forze dell’ordine hanno rilevato la presenza di cemento e lavori non autorizzati in un sito già oggetto di provvedimenti legali.

I carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno rilevato un’importante violazione della legalità a Monte San Biagio, dove un’area precedentemente sottoposta a sequestro è stata oggetto di nuovi e non autorizzati interventi edilizi. In via degli Olmi, le forze dell’ordine hanno accertato che, nonostante i precedenti provvedimenti restrittivi, sono stati completati dei lavori di costruzione in assenza di qualsiasi titolo abilitativo. L’entità delle opere realizzate in zona vincolata. Le verifiche condotte dai militari hanno permesso di ricostruire una serie di interventi strutturali eseguiti proprio sul terreno già oggetto di sequestro. Nello specifico, è stato individuato un piazzale realizzato in cemento che copre una superficie di circa 64 metri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte San Biagio: cemento abusivo su terreno già sequestrato Notizie correlate Folletti Chef della Sughereta: evento a Monte San Biagio (LT)Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo l’evento culinario esperienziale per un turismo lento e la valorizzazione del borgo anche nel periodo... Pasqua 2026: La Passione di Cristo a Monte San BiagioSi tratta di un evento che non è soltanto religioso, ma anche culturale, un modo originale per mantenere vive le tradizioni e allo stesso tempo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cemento abusivo nonostante i sigilli, in zona sismica e con vincolo idrogeologico; Violati i sigilli su un'area sequestrata per costruire opere abusive; Monte San Biagio, lavori su area sequestrata: denunciato per violazione dei sigilli. Monte San Biagio, lavori su area sequestrata: denunciato per violazione dei sigilliControlli dei Carabinieri Forestali in via degli Olmi: opere realizzate senza autorizzazioni in zona vincolata ... latinaoggi.eu Cemento abusivo nonostante i sigilli, in zona sismica e con vincolo idrogeologicoNei giorni scorsi, a seguito di attività di controllo ambientale nel territorio di Monte San Biagio, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fondi ... h24notizie.com Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Lavori abusivi su area sequestrata Denunciato a Monte San Biagio Controlli dei Carabinieri Tu cosa ne pensi #Cronaca #Ambiente #Legalità facebook