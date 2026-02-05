Su in terreno agricolo scoperto un impianto abusivo di rifiuti speciali

La scoperta di un impianto abusivo di rifiuti speciali in un terreno agricolo ha preso di sorpresa i residenti della zona. Gli agenti hanno trovato cumuli di materiali pericolosi nascosti tra le coltivazioni. L’area, che doveva essere destinata all’agricoltura, era stata trasformata in un vero e proprio deposito industriale senza autorizzazioni. Ora si indaga per capire chi abbia messo in piedi questa operazione illegale e come sia stato possibile bypassare i controlli.

Il terreno era classificato come zona agricola, ma era stato trasformato in un'attività industriale per il trattamento di rifiuti speciali. Senza alcuna autorizzazione e dunque in modo completamente abusivo. E' quanto hanno scoperto i militari del nucleo carabinieri forestale di Terracina, in.

