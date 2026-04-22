Stava confezionando la cocaina comodamente seduto nel parcheggio

Un uomo è stato sorprendente mentre confezionava cocaina nel parcheggio, seduto tranquillamente. I carabinieri del radiomobile di Cles hanno assistito alla scena, avvenuta in pieno giorno, con il sole che stava tramontando. La scena si è svolta davanti ai loro occhi, senza tentativi di nascondersi. La polizia ha poi proceduto con i controlli e l'arresto.

Probabilmente nemmeno loro, i carabinieri del radiomobile di Cles, potevano credere a ciò che i loro occhi avevano appena visto: un confezionamento di cocaina letteralmente in diretta e alla luce del sole (che stava tramontando).La scopertaÈ quanto successo nel tardo pomeriggio del 18 aprile a.🔗 Leggi su Trentotoday.it Traffico di cocaina dal Sudamerica, 28 arresti - Ore 14 del 26/11/2025 Notizie correlate Spaccia cocaina nel parcheggio del supermercato: arrestatoIl territorio di Monselice si conferma tra i più "caldi" sul fronte della sicurezza, con le forze dell'ordine concentrate a sventare e reprimere sul... Lo spaccio di cocaina e crack nel parcheggio del fast foodUn parcheggio affollato, il viavai dei clienti nei pressi di un fast food a Dragona e una consegna di droga.