Spaccia cocaina nel parcheggio del supermercato | arrestato

Un uomo è stato arrestato nel parcheggio di un supermercato per aver venduto cocaina. La causa è stata una lunga attività di monitoraggio delle forze dell’ordine, che hanno notato movimenti sospetti in quella zona. Durante l’operazione, sono stati trovati diversi grammi di droga e denaro in contanti. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La polizia ha sequestrato la droga e portato via l'uomo.

Il territorio di Monselice si conferma tra i più "caldi" sul fronte della sicurezza, con le forze dell'ordine concentrate a sventare e reprimere sul nascere ogni forma di reato. In tal senso i carabinieri della locale stazione di Monselice, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 18 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio del 22 febbraio a Monselice. Durante un servizio di controllo del territorio in via Squero, l'attenzione della pattuglia è stata attirata da un giovane che si aggirava con fare sospetto e frenetico nel parcheggio di un supermercato della catena Alì.