Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 code fino nel tunnel del Barro

Un incidente si è verificato questa mattina sul ponte Manzoni, lungo la Statale 36. Due auto sono entrate in collisione alle 11, creando lunghe code che si sono estese fino nel tunnel del Barro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il traffico resta molto rallentato.

Schianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. L'incidente che ha coinvolto due auto è avvenuto alle ore 11.30 di oggi, sabato 7 febbraio, lungo la Statale 36 in direzione nord, verso lo svincolo del Bione e il centro di Lecco. Ancora frammentarie le.

