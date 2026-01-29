Domani 30 gennaio meraviglioso bacio della Luna a Giove con sorpresa | a che ora vederlo dall'Italia

Domani sera, tutta Italia potrà ammirare un fenomeno raro: il bacio tra la Luna e Giove. La sera del 30 gennaio, il cielo si illuminerà di uno spettacolo naturale, visibile senza bisogno di strumenti. Basta trovare un punto buio e guardare verso ovest: tra le 19 e le 21, i due corpi celesti sembreranno avvicinarsi, regalando uno spettacolo che non capita tutti i giorni.

La sera di venerdì 30 gennaio splenderà nel cielo il bacio celeste tra la Luna e Giove, visibile a occhio nudo da tutta Italia. I due oggetti saranno accompagnati da due stelle brillanti della costellazione dei Gemelli, con cui daranno vita a uno spettacolare quadrilatero nel firmamento.

