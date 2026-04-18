Magnifico bacio celeste fra Luna Venere e Pleiadi la sera del 19 aprile | a che ora e come vederlo in Italia

Il 19 aprile, nel cielo serale, si potrà ammirare un allineamento tra la falce di Luna, il pianeta Venere e l'ammasso stellare delle Pleiadi. In quella sera, questi corpi celesti appariranno vicini tra loro, creando un suggestivo scenario visibile a occhio nudo. L’evento, che coinvolge tre elementi diversi, sarà osservabile in Italia e richiede solo un punto di osservazione all’aperto, senza particolari strumenti.

La falce di Luna, il pianeta Venere e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi saranno protagonisti di uno spettacolare bacio celeste nel cielo serale del 19 aprile. Il fenomeno astronomico sarà visibile da tutta Italia a occhio nudo, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project.🔗 Leggi su Fanpage.it

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