Stasera in TV — mercoledì 22 Aprile 2026

Stasera in televisione, i principali canali italiani trasmettono una vasta scelta di contenuti, tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e sport. La programmazione copre diversi generi, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire partite, approfondimenti giornalistici e produzioni di intrattenimento di diversa natura. La serata si presenta ricca di opzioni per tutti i gusti e interessi.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Sister Act 2 - Più svitata che mai. Film - In onda alle 21:30. Una scuola parrocchiale sta per essere chiusa. Il che vorrebbe dire, per gli studenti poco abbienti che la frequentano, tornare per strada. Le suore del convento di Santa Caterina si rivolgono a Deloris in cerca di aiuto. La donna si ritrova a vestire i panni di Suor Claretta per insegnare a cantare a un gruppo di ragazzi ribelli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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