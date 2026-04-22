stasera il carmignano sfida il montepiano

Stasera il Carmignano affronta il Montepiano in un recupero di campionato, dopo aver avuto i posticipi che hanno coinvolto anche Colonnata e Firenze Nord. Il match si svolge con l’obiettivo di permettere alla squadra di risalire al terzo posto in classifica. La partita si gioca in un momento in cui sono stati rinviati vari incontri, e il risultato potrebbe influenzare la posizione in classifica del team.

I posticipi hanno fatto emergere Colonnata e Firenze Nord. Stasera, invece, il Carmignano tornerà a giocare nel recupero di campionato con l’obiettivo di riprendersi il terzo posto in classifica. E’ il punto sulla Terza Categoria, giunta ormai alle battute finali per quanto riguarda la "regular season". Iniziando dalle ultime due partite che hanno chiuso il ventisettesimo turno del torneo, iniziato lo scorso venerdì: due giorni fa, il Firenze Nord ha regolato per 4-2 il Prato Nord U21. Nell’altro incontro, il Colonnata ha vinto a Sesto Fiorentino per 5-0 contro La Briglia fanalino di coda del raggruppamento. Il Paperino San Giorgio resta in vetta con 67 punti e potrebbe festeggiare la promozione in Seconda categoria già il prossimo fine settimana, considerando che Las Vegas e San Giusto restano al secondo posto con 59 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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