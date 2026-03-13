A Montepiano, un uomo di 66 anni ha subito un infarto e ha ricevuto assistenza immediata da un vicino e da un volontario della Misericordia. I due sono intervenuti prontamente per aiutarlo, contribuendo a stabilizzarlo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento rapido ha permesso di salvare la vita dell’uomo, che ora si trova sotto cure mediche.

Un uomo di 66 anni è stato salvato da un infarto a Montepiano grazie all’intervento immediato di un vicino e di un volontario della Misericordia. L’evento si è svolto nel pomeriggio del 13 marzo 2026, dimostrando l’efficacia della rete di solidarietà locale. La catena di soccorso ha funzionato con una precisione che ricorda le antiche filiere produttive toscane, dove ogni anello è fondamentale per il successo finale. Un vicino di casa, allertato dalle grida provenienti dall’abitazione, ha agito con rapidità decisionale senza esitare a contattare i soccorritori. La tempestività dell’azione ha permesso di stabilizzare il paziente prima dell’arrivo dell’ambulanza ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infarto a Montepiano: vicino e volontario salvano un uomo

