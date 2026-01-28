montepiano in campo servono punti pesanti

Questa sera si torna in campo per la Terza Categoria, con Montepiano che cerca di recuperare la partita saltata quasi tre settimane fa a causa della neve dell’Epifania. I giocatori sanno che servono punti pesanti per restare in corsa e non vogliono perdere ulteriore terreno in classifica. La neve ha rallentato tutto, ma ora si gioca di nuovo, con la voglia di ottenere un risultato importante.

Stasera si torna in campo per la Terza Categoria: bisogna recuperare la partita di campionato tra Montepiano e Firenze Nord saltata quasi tre settimane fa a causa dell’abbondante nevicata dell’ Epifania. Il fischio d’inizio è previsto per le 21, a Vaiano: il Montepiano (penultimo con 7 punti) va alla ricerca del terzo successo nel torneo, mentre il Firenze Nord (decimo a quota 17) mira a vincere per avvicinarsi alla nona piazza attualmente occupata dal BGV Soccer. A guidare la classifica, a 37 punti, si è riformata la coppia di testa Paperino San Giorgio – San Giusto. Va detto però che il PSG ha una partita in meno rispetto ai rivali e vincendola potrebbe tornare ad avere tre lunghezze di margine: si tratta nel caso specifico della gara dello scorso weekend contro il Prato Nord U21 (saltata a causa del campo di San Giorgio a Colonica reso impraticabile dalla pioggia dei giorni precedenti) che sarà a quanto pare recuperata il prossimo 12 febbraio alle 20:30 (a seguito se non altro dell’intesa sulla data trovata dalle due società nelle scorse ore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

