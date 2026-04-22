Stasera alle 20.30 si disputa gara 4 della finale scudetto all’Allianz Cloud, con il pubblico che si prevede in gran numero. La squadra di Milano punta a ridurre il divario e a recuperare punti nella serie, che fino a ora vede una delle due squadre in vantaggio. La partita si svolge in un impianto completamente pieno, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

La finale scudetto torna stasera alle 20.30 all’ Allianz Cloud, per una gara-4 che si preannuncia sold out. Ancora una volta di fronte Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, protagoniste fin qui di partite spettacolari e ad altissimo livello tecnico. Dopo il successo per 3-1 al Palaverde, che ha riaperto la corsa al tricolore annullando il primo match point delle “pantere“, la squadra di coach Lavarini è attesa da un’altra partita da dentro o fuori, l’ultima stagionale davanti al proprio pubblico. Sull’onda della vittoria in gara-3, le rosablu potranno contare sull’energia dei tifosi per cercare il secondo successo consecutivo nella serie che rimanderebbe ogni verdetto alla bella.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stasera gara 4 della Finale scudetto. Numia Milano, obiettivo rimonta

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Tonight's Game 4 of the Scudetto Final. Numia Milano aims to rally.The Rosablù return home to lead Conegliano to the tiebreaker. Lavarini: We'll be focused throughout the match. ... sport.quotidiano.net

GAMEDAY Numia Vero Volley Milano vs . Imoco Conegliano Gara 4 - Finale Scudetto Serie A1 Tigotà 20:30 Allianz Cloud - Milano (MI) Diretta su Rai Sport | DAZN e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Game - facebook.com facebook

Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com