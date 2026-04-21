La sfida tra le due squadre si è accesa dopo che Milano e Conegliano si sono affrontate nella gara-4 di finale, giocata mercoledì sera alle 20. La partita ha determinato quale delle due contendenti avrebbe ottenuto il punto decisivo per la vittoria della serie. Fino a domenica pomeriggio, si pensava potesse essere una finale già decisa, ma l'esito della gara ha aperto nuovi scenari per la prossima sfida.

Milano-Conegliano non è più la finale scontata che sembrava fino a domenica pomeriggio. Gara-4, in programma mercoledì sera alle 20.30 all’Allianz Cloud, arriva dopo una svolta netta nella serie e si presenta come il crocevia decisivo per l’assegnazione dello scudetto. Conegliano è ancora avanti 2-1 e ha il secondo match point per chiudere i conti, ma il successo delle lombarde in gara-3 ha ribaltato inerzia e certezze, riaprendo completamente il confronto. Il dato più evidente emerso finora è il cambio di equilibrio tecnico. Milano in gara3 è riuscita a scardinare il sistema di gioco delle venete (non è la prima volta in stagione e potrebbe non essere l’ultima), trovando continuità in attacco e soprattutto alzando il livello in fase break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Conegliano, gara-4 di finale da brividi: scudetto alle venete o gara-5?

Notizie correlate

Egonu domina, Milano vince gara-3 e riapre la finale scudetto: ora è 2-1 ConeglianoSpalle al muro, a un passo dal ko nella finale scudetto, Milano trova la forza per riaprire la serie.

Milano-Conegliano, gara-4 finale scudetto volley: quando si gioca, programma, orario, tvLa Finale Scudetto di volley femminile avrà una gara-4: Milano è infatti riuscita a espugnare il PalaVerde di Treviso e ha così accorciato le...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Finale Scudetto: al via le fasi di prelazione per la vendita dei biglietti di Gara 4 tra Milano e Conegliano; MILANO PASSA AL PALAVERDE (1-3), LA SERIE PROSEGUE A GARA 4 CON LA PROSECCO DOC AVANTI 2-1 NELLA FINALE SCUDETTO; Egonu-show, Milano riapre la finale Scudetto: Conegliano ko 3-1; Volley donne, Conegliano-Milano 1-3: per lo scudetto tutto rimandato a gara quattro.

Milano-Conegliano, gara-4 di finale da brividi: scudetto alle venete o gara-5?Milano-Conegliano non è più la finale scontata che sembrava fino a domenica pomeriggio. Gara-4, in programma mercoledì sera alle 20.30 all’Allianz Cloud, arriva dopo una svolta netta nella serie e si ... oasport.it

Numia Vero Volley Milano, missione rimonta: gara 4 contro Conegliano vale tuttoDopo il colpo in trasferta, Numia Vero Volley Milano torna all’Allianz Cloud per tenere viva la finale scudetto, nella decisiva gara 4 contro Imoco Conegliano. Una serie riaperta nel momento chiave La ... milanosportiva.com

Con la vittoria di domenica, arrivata in trasferta, Milano ha impedito a Conegliano di vincere le finali in tre partite com’era successo l’anno scorso, e ha riaperto in parte la serie - facebook.com facebook

Pallavolo femminile serie scudetto: Imoco Volley Conegliano-Volley Milano 1-3. Passo falso in casa per le pantere che ora sono avanti 2-1 nella serie. Decisiva per le lombarde la prova di Paola Egonu con 34 punti. x.com