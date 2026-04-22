Starmer torna a respingere le accuse sul caso Mandelson ' non mi dimetterò'

Il leader del Partito laburista nel Regno Unito ha confermato ancora una volta di non essere intenzionato a dimettersi, rispondendo alle recenti accuse collegate a un caso passato. Durante un intervento pubblico, ha affermato con fermezza di voler continuare a guidare il partito e ha respinto ogni richiesta di dimissioni. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione politica, mentre le indagini su alcuni episodi passati continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Il premier laburista britannico Keir Starmer ha ribadito oggi categoricamente di non avere intenzione di dimettersi, rivendicando di "essere stato eletto dal popolo" nel 2024 dopo "14 anni di caos" dei governi Tory, in risposta agli attacchi delle opposizioni sullo scandalo della nomina politica ad ambasciatore negli Usa del chiacchieratissimo ex ministro Peter Mandelson: noto per le frequentazioni col defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein e accusato di legami di consulenza con Russia e Cina. Replicando in tono secco e polemico alla leader conservatrice Kemi Badenoch e ad altri deputati, Starmer ha insistito a farsi scudo dietro l'asserito rispetto formale del processo di verifica delle credenziali di sicurezza nell'iter di nomina di Mandelson.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Starmer torna a respingere le accuse sul caso Mandelson, 'non mi dimetterò' Notizie correlate Caso Epstein, Starmer sotto pressione: “Chiedo scusa alle vittime per la nomina di Mandelson, ma non mi dimetto”Parlando a un evento di partito in Inghilterra, Starmer ha chiarito la sua posizione in merito alla questione del rapporto tra il suo ambasciatore e... Leggi anche: Starmer ai Comuni: “Non avrei dovuto nominare Mandelson. Mi scuso con le vittime di Epstein” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Starmer torna a respingere le accuse sul caso Mandelson, 'non mi dimetterò'; I finalisti del miglior profumo dell'anno 2026. Starmer torna a respingere le accuse sul caso Mandelson, 'non mi dimetterò'Il premier laburista britannico Keir Starmer ha ribadito oggi categoricamente di non avere intenzione di dimettersi, rivendicando di essere stato eletto dal popolo nel 2024 dopo 14 anni di caos ... ansa.it Starmer ripete no a guerra in Iran e respinge pressioni di Trump sui daziStarmer ripete no a guerra in Iran e respinge pressioni di Trump sui dazi ... msn.com #AISC; Donald torna ad attaccare #Starmer, in salita la missione di re Carlo. #Trump minaccia di rivedere i dazi. Il premier: "L' #Iran non è la nostra guerra, non cedo" . - facebook.com facebook Starmer teme Trump, la mossa del Regno Unito per tornare nel mercato comune Ue senza referendum ift.tt/M0pjXBW x.com