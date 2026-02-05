Il primo ministro britannico Starmer si trova sotto pressione dopo aver nominato Peter Mandelson, coinvolto nei rapporti con Jeffrey Epstein. Durante un evento nell’East Sussex, Starmer ha chiesto scusa alle vittime per aver scelto Mandelson come ambasciatore, ma ha anche ribadito che non si dimette. La polemica continua a crescere, e lui insiste nel portare avanti l’azione di governo.

Parlando a un evento di partito in Inghilterra, Starmer ha chiarito la sua posizione in merito alla questione del rapporto tra il suo ambasciatore e Jeffrey Epstein. Il primo ministro britannico si è pubblicamente scusato con “le vittime“ di Epstein” e per essere caduto nelle “bugie” di Mandelson, nominato proprio da lui stesso ambasciatore. Ha poi sostenuto di aver compreso la rabbia riversata su di lui da parte dell’opinione pubblica e ha assicurato che il suo percorso politico è sempre stato contraddistinto dal raggiungimento del bene comune, diversamente invece, da quanto emerso in merito all’ex ambasciatore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, Starmer sotto pressione: “Chiedo scusa alle vittime per la nomina di Mandelson, ma non mi dimetto”

Keir Starmer si scusa pubblicamente per aver creduto alle bugie di Mandelson nel caso Epstein.

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto scusa pubblicamente per aver nominato Peter Mandelson come ambasciatore a Washington.

