Per la Pasqua del 2026, i voli tra il nord e il sud Italia costano oltre 400 euro, mentre anche i biglietti dei treni hanno subito un aumento significativo. Questa situazione rende difficile per molte famiglie italiane tornare a casa durante le festività, poiché i costi dei mezzi di trasporto sono elevati. La spesa per i viaggi di ritorno si presenta come una delle più alte degli ultimi anni.

Rientrare a casa per le festività pasquali è una spesa pesante da affrontare per molte famiglie italiane. Il caro voli per il ponte di Pasqua 2026 rischia di trasformare un viaggio di piacere in un vero e proprio salasso economico. A fotografare la situazione è il monitoraggio diffuso da Assoutenti, che rileva i prezzi dei biglietti aerei sulle principali tratte nazionali tra Nord e Sud. Se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno. Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli risultano già molto elevati al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pasqua 2026, caro voli: biglietti sopra i 400 euro da nord a sud Italia. Stangata anche sui treni

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