Stagione balneare pronta l' ordinanza regionale | salvataggio confermato in pausa pranzo con torrette alternate

È stata pubblicata l’ordinanza regionale che conferma il servizio di salvataggio in spiaggia durante la pausa pranzo, con torrette di salvataggio alternate. La stagione balneare in Emilia-Romagna è iniziata e il sistema di sicurezza è stato ritenuto adeguato per affrontare i mesi estivi. La presenza di personale di salvataggio continuerà a essere garantita anche nelle ore centrali della giornata, secondo quanto stabilito dall’ordinanza.