Stagione balneare pronta l' ordinanza regionale | salvataggio confermato in pausa pranzo con torrette alternate
È stata pubblicata l’ordinanza regionale che conferma il servizio di salvataggio in spiaggia durante la pausa pranzo, con torrette di salvataggio alternate. La stagione balneare in Emilia-Romagna è iniziata e il sistema di sicurezza è stato ritenuto adeguato per affrontare i mesi estivi. La presenza di personale di salvataggio continuerà a essere garantita anche nelle ore centrali della giornata, secondo quanto stabilito dall’ordinanza.
“La stagione balneare in Emilia-Romagna è iniziata positivamente e il sistema è pienamente pronto ad affrontare l’estate garantendo condizioni di sicurezza elevate”. È quanto afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, al termine dell’incontro che si è svolto martedì mattina (14.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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