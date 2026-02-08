Stadio Maradona verso Euro 2032 | il Comune accelera Napoli è pronta La FIGC e la UEFA sono soddisfatte andiamo avanti anche senza il club

Il Comune di Napoli ha deciso di accelerare i lavori per preparare lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032. La città dice che è pronta e che le organizzazioni, come FIGC e UEFA, sono soddisfatte dei progressi fatti. Anche se il Napoli non partecipa più attivamente, le autorità locali vogliono andare avanti comunque. La strada sembra tracciata e i lavori continuano senza fermarsi.

"> Il percorso di Napoli verso Euro 2032 entra in una fase decisiva. Lo ha chiarito Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, durante la trasmissione A Pranzo con Chiariello. Un intervento che ha fatto il punto sullo stato dell’iter per la riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona e sul dialogo – non sempre semplice – con il club azzurro. Progetto avanzato e riscontri positivi L’incontro tenutosi ieri con FIGC e UEFA rappresenta, come spiegato da Granata, «una tappa intermedia di un percorso che porterà l’Italia a presentare entro il 30 luglio 2026 il dossier ufficiale delle città candidate a ospitare Euro 2032». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club» Approfondimenti su Stadio Maradona Il Mattino: “Napoli accelera per Euro 2032: oggi il vertice Figc-Comune sul progetto Maradona” Oggi a Napoli si tiene un incontro importante tra Figc e Comune per discutere il progetto legato alla candidatura della città come sede di Euro 2032. Stadio Maradona, via libera ai lavori: Napoli accelera verso Euro 2032 Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Stadio Maradona Argomenti discussi: Manfredi: Ok ai lavori allo stadio Maradona, vertice con i delegati Uefa per Euro 2032; Stadio Maradona, via libera ai lavori: Napoli accelera verso Euro 2032; Nuovo stadio Maradona, approvati i lavori: Napoli accelera per ospitare Euro 2032; Euro 2032, il Maradona di Napoli candidato alla Uefa: avrà 70mila posti. Lavori terzo anello da luglio. Maradona verso Euro 2032, Cosenza rassicura: «Stadio pronto, lavori senza fermare il Napoli»Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona procede secondo il cronoprogramma richiesto da FIGC e UEFA. A fare il punto è stato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, ... napolipiu.com Euro 2032, Napoli accelera: Maradona verso il restyling da 70mila postiForzAzzurri.net - Euro 2032, Napoli accelera: Maradona verso il restyling da 70mila posti Napoli accelera verso Euro 2032 e lo fa con un progetto che, per dimensioni e ... forzazzurri.net Lavori di ristrutturazione al 'Maradona' e un nuovo stadio per il Napoli di proprietà della società Il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, ha parlato a Radio CRC della situazione relativa all'ammodernamento dello stadio in vista di EUR facebook Stadio Maradona a Napoli, 200 milioni per il restyling: i lavori non fermeranno le partite x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.