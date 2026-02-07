Maradona verso Euro 2032 Cosenza rassicura | Stadio pronto lavori senza fermare il Napoli

Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona procede senza intoppi, rispettando le scadenze stabilite da FIGC e UEFA. Cosenza ha assicurato che i lavori continuano senza fermare il Napoli, e lo stadio sarà pronto in tempo per l’Europeo del 2032. La ristrutturazione avanza secondo i piani, senza ritardi.

"> Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona procede secondo il cronoprogramma richiesto da FIGC e UEFA. A fare il punto è stato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma. «Ieri c’è stata una presentazione intermedia voluta dalla FIGC e dalla UEFA, che stanno facendo il giro delle città candidate ad ospitare gli Europei», ha spiegato Cosenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maradona verso Euro 2032, Cosenza rassicura: «Stadio pronto, lavori senza fermare il Napoli» Approfondimenti su Maradona Euro 2032 Stadio Maradona, via libera ai lavori: Napoli accelera verso Euro 2032 Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona. Stadio Maradona, lavori senza stop alle partite: il progetto per Euro 2032 Il Comune di Napoli e la FIGC si sono incontrati a Palazzo San Giacomo per discutere dei lavori di riqualificazione dello Stadio Maradona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Maradona Euro 2032 Argomenti discussi: Stadio Maradona, via libera ai lavori: Napoli accelera verso Euro 2032; Euro 2032, il Maradona di Napoli candidato alla Uefa: avrà 70mila posti. Lavori terzo anello da luglio; Lo stadio Maradona verso gli Europei 2032: Lavori approvati, presenteremo definitivamente la candidatura di Napoli; Napoli accelera per Euro 2032, intesa sui lavori per il nuovo Maradona. Maradona verso Euro 2032: approvati i lavori di ristrutturazioneIl sindaco Manfredi annuncia il via libera agli interventi sullo stadio: Napoli rilancia la candidatura per ospitare le partite degli Europei. napolipiu.com Stadio Maradona, lavori senza stop alle partite: il progetto per Euro 2032Comune di Napoli e FIGC fanno il punto sul progetto di riqualificazione dello stadio in vista di Euro 2032: lavori compatibili con il calendario ... 2anews.it CDS - Napoli, si va verso il sold out al Maradona per la gara contro il Como: i tifosi azzurri pronti a riempire gli spalti per la sfida di Coppa Italia. facebook #Napoli, si va verso il sold out al Maradona per Como e Roma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.