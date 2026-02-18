Stadio Franchi iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole FOTO
Questa mattina, nel quadro dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, è iniziato il montaggio della grande trave in curva Fiesole. La fase riguarda la parte più complessa dell’intervento, necessaria a sostenere il nuovo impianto. Gli operai hanno sollevato la trave con una gru, movimentandola con precisione. La posa rappresenta un passo importante per la realizzazione della nuova copertura. La struttura sarà visibile già nelle prossime settimane, mentre proseguono i lavori sul cantiere.
La sindaca Funaro: "Momento cruciale". Franchi ancora in corsa per Euro 2032: "L'auspicio è quello" È iniziato questa mattina, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, il montaggio della “maxi-trave” fondamentale alla nuova struttura. Sul posto, tra gli altri, la sindaca Sara Funaro e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. “Un momento cruciale il montaggio delle travi in acciaio, sorreggeranno i gradoni fatti in fabbrica e che verranno portati successivamente e la copertura. È la parte che regge tutta la nuova costruzione della curva”, commenta la sindaca.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Stadio Franchi: posa della maxi trave. Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032L'Uefa e la Figc sono venuti allo Stadio Franchi per assistere alla posa della grande trave, che si terrà oggi intorno a mezzogiorno.
Restyling del Franchi: oggi il montaggio della maxi trave per la curvaIntanto continuano i dialoghi fra Fiorentina e Comune per definire l’entrata in scena del club come finanziatore della seconda parte della ristrutturazione. calcioefinanza.it
Paolo Bambagioni. . L’assenza della sindaca. I dubbi sullo stadio. Oggi alle 13 Sala Macconi (Palazzo Vecchio) Comunicazioni di Paolo Bambagioni sulla questione dello Stadio Comunale Artemio Franchi facebook