Fiorentina stadio Franchi | Curva Fiesole cominciato il montaggio Funaro | Rispetteremo il cronoprogramma

Al stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole, con numerosi operai impegnati sul cantiere. Un rappresentante ha dichiarato che i lavori seguiranno il cronoprogramma stabilito. La fase di installazione riguarda la struttura della curva, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione. La presenza di operai evidenzia un’attività di cantiere in corso nella struttura dello stadio.

FIRENZE – “Allo stadio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole. Tanti operai al lavoro per rispettare i tempi del cronoprogramma”. Lo scrive su Instagram la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessora allo sport, Letizia Perini. In un video la sindaca spiega che “i gradoni andranno avanti fino in cima ma, come sappiamo, la parte davanti in questo momento è tenuta libera perché ci devono passare le gru e per tutto il montaggio. Quando sarà completata tutta la parte alta poi la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità, una volta completata, di avere le sedute fino in fondo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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