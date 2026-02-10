Sta tornando Lucca Collezionando l’evento perfetto per gli amanti del vintage

La città si prepara ad accogliere un evento dedicato agli appassionati di vintage. A partire dal prossimo mese, Lucca ospiterà “Lucca Collezionando”, un appuntamento pensato per chi cerca pezzi unici e ricordi dal passato. L’evento si svolgerà in città e promette di attirare molti visitatori interessati a scoprire oggetti, abiti e memorabilia d’epoca.

Siete amanti del Vintage? Bene perchè per il prossimo mese è in arrivo, a Lucca, un evento fatto apposta per tutti voi. Ecco il comunicato stampa: È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico che torna in primavera: sabato 28 e domenica 29 marzo il Polo Fiere di Lucca aprirà le sue porte per regalarci un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico. L’evento, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, conferma la formula che ha raccolto grandi consensi nelle passate edizioni, regalando ai visitatori la possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, rivivendo il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90 con tocchi di contemporaneità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Lucca Collezionando torna in primavera con il suo festival dedicato al fumetto vintage e al mondo del fantastico.

