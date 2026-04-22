sta nascendo un grande milan da gila al sogno lewandowski tutti i rinforzi graditi ad allegri

Il Milan si prepara alle ultime cinque partite di campionato con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League, avendo bisogno di conquistare almeno quattro punti. Dopo questa fase, i dirigenti inizieranno a pianificare le strategie per la prossima stagione, con particolare attenzione ai rinforzi desiderati dall’allenatore, tra cui un attaccante di livello internazionale e un centrocampista di spessore. La società lavora per rafforzare la rosa in vista delle sfide future.

Quattro punti da conquistare nelle ultime cinque giornate per blindare il posto in Champions League, poi a Casa Milan si comincerà immediatamente a programmare il futuro. Società e staff tecnico non vogliono perdere tempo in vista di una stagione, la prossima, ancora più intensa e molto probabilmente con un calendario pieno di appuntamenti, e se è vero che oggi allenatore e squadra sono concentrati sul big match contro la Juventus in programma domenica prossima a San Siro, in realtà ci sono già idee chiarissime su quel che si dovrà fare per migliorare la squadra. Almeno quattro rinforzi di qualità (forse addirittura sei) in tutti i settori, con un occhio di riguardo al reparto avanzato dove la priorita diventa il bomber che tanto è mancato in questa stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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