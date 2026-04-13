Milan Futuro sta nascendo una stella | Ossola incanta tutti Allegri osserva

Il Milan Futuro sta proseguendo con una stagione positiva, con diversi giovani che si stanno facendo notare. Tra questi, spicca Lorenzo Ossola, che sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni. Allenatore e osservatori seguono con interesse le sue evoluzioni sul campo, in un contesto che punta a valorizzare i talenti emergenti. La squadra si concentra sui progressi di questi giovani per il presente e il futuro.

Continua la stagione del Milan Futuro: la squadra di Massimo Oddo al momento è quinta in classifica del girone B della Serie D, ma dista solo 5 punti dal Chievo Verona al momento secondo. Mancano ancora 3 partite da giocare della stagione regolare. I giovani rossoneri vanno verso un posto ai playoff (qui tutto il funzionamento), anche se l'obiettivo primario resta ovviamente quello di preparare i talenti del Milan per il salto in prima squadra, come accaduto in stagione con Bartesaghi. Il Milan Futuro ha dominato per 4-0 il Brusaporto con una prestazione ottima specialmente in attacco. Tra tutti ha brillato il talento di Lorenzo Ossola, fantasista di proprietà del Milan classe 2007.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, sta nascendo una stella: Ossola incanta tutti, Allegri osserva Leggi anche: Milan Futuro, pareggio amaro contro lo Scanzorosciate: Sala e Ossola non bastano Milan Futuro, Ossola in crescita costante: i suoi numeri e le prospettive futureContinua la stagione del Milan Futuro: la squadra di Massimo Oddo al momento è quinta in classifica del girone B della Serie D, ma dista solo 5 punti...