Nel match odierno contro il Verona, il Milan si presenta con alcune novità in formazione, secondo le scelte di Allegri. Tra i giocatori in evidenza ci sono Vlahovic e Gila, mentre si attendono aggiornamenti sul possibile coinvolgimento di Lewandowski. La partita segna anche un possibile riavvicinamento di Vlahovic dopo alcune settimane di esclusione. La squadra rossonera affronta questa occasione con diverse opzioni in attacco e in mediana.

Milan, tra poche ore i rossoneri torneranno in campo per la partita contro il Verona. Un'opportunità davvero importante: con i passi falsi di Como e Roma contro Sassuolo e Atalanta, il Diavolo ha la possibilità di allungare a più 8 sul quinto posto. Servono quindi tre punti per blindare un posto in Champions League. Allegri torna al 3-5-2, ma occhio alla sorpresa. Mercato: Lewandowski possibile, ma occhio anche a Vlahovic. I segnali importanti di Mario Gila. Ecco le top news da Pianeta Milan del 19 aprile 2026. Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al 3-5-2 contro il Verona. In difesa rientro Gabbia, a centrocampo Fofana, mentre a destra pronta la sorpresa: Athekame titolare al posto di Saelemaekers.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la sorpresa di Allegri. Si riapre Vlahovic. Che Gila! Il segnale da Lewandowski

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È stata una Lazio talmente bella che ti fa veramente incaxxare. Quindi il suo allenatore è bravo Quindi ci sono giocatori che quando vogliono possono essere competitivi Facciamo una “colletta” per non fare andare via Gila e Romagnoli. Due giganti. BRAVI - facebook.com facebook