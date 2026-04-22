«L'inchiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla "Squadra Fiore", gruppo di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine che avrebbe compiuto attività di dossieraggio, è sacrosanta e stanno emergendo elementi che se dimostrati in sede processuale getterebbero una luce sinistra e inquietante sulle attività clandestine di spionaggio in Italia. Sarebbe però sbagliato criminalizzare e rischiare di creare confusione attorno al settore della cybersecurity che, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio del Politecnico, nel 2025 in Italia ha prodotto un indotto di 2.778 milioni di euro». Lo ha dichiarato Matteo Adjimi, CEO di Argo S.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Squadra Fiore: Adjimi (Argo Spa). "Inchiesta sacrosanta, ma sbagliato criminalizzare settore".

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