Dossieraggi inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’ | in corso perquisizioni

Nella capitale, sono in corso perquisizioni legate a un’indagine della procura riguardante un gruppo clandestino chiamato ‘Squadra Fiore’. Il gruppo è composto da ex membri delle forze dell’ordine e viene accusato di aver prodotto dossier segreti. Le operazioni investigative sono state avviate per approfondire le attività di questa organizzazione e raccogliere elementi su eventuali illeciti commessi. La procura non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle persone coinvolte.

(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l’aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Dossieraggi, nuove perquisizioni dei Ros nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”Nuove perquisizioni sono in corso, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore“, un gruppo clandestino – di... Squadra Fiore, perquisizioni a Roma sul gruppo clandestino: «Attività dossieraggio da ex appartenenti forze dell'ordine»Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino - di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata; Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio. Dossieraggi, inchiesta Roma su 'Squadra Fiore': in corso perquisizioniPerquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di ... adnkronos.com Dossieraggio, in corso perquisizioni nell'indagine su 'Squadra Fiore'Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'o ... ansa.it In arrivo a Roma la squadra di Fiore di Loto - Sport e Disabilità! Forza Filippidi! #ProgettoFilippide #EventoInternazionale2026 #WASD2026 #IDSDP2026 #blurun #Stracittadina #sportinclusivo #CRPD #articolo30 #Sport4Peace #sport4SDGs #UNwithCivilSoc - facebook.com facebook