Dossieraggi perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore

Nell’ambito di un’indagine della procura di Roma, i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni a carico di diverse persone coinvolte in un’inchiesta sulla Squadra Fiore. L’indagine riguarda un gruppo clandestino accusato di aver prodotto dossier in modo illecito. Le operazioni si stanno svolgendo in vari punti della città e fanno parte di un procedimento giudiziario ancora in corso.

I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell’indagine si procede, tra l’altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. Cos’è la Squadra Fiore. Secondo le indagini della procura di Roma la Squadra Fiore è un gruppo clandestino con ex esponenti delle forze dell’ordine che confezionava dossier, anche per committenti internazionali.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Dossieraggi, nuove perquisizioni dei Ros nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”Nuove perquisizioni sono in corso, su disposizione della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore“, un gruppo clandestino – di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami. Dossieraggi, inchiesta Roma su 'Squadra Fiore': in corso perquisizioniPerquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di ... adnkronos.com Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra FioreSi procede per accesso abusivo a sistema informatico e violazione della privacy, ma anche per truffa e peculato a carico di ex agenti dei servizi segreti L'articolo Dossieraggi, perquisizioni a Roma n ... msn.com In corso perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio #ANSA - facebook.com facebook