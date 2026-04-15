All'apertura del 15 aprile, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 75 punti base, con una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I rendimenti sui titoli italiani sono in calo, in risposta agli ultimi sviluppi politici e alle dichiarazioni di alcune figure pubbliche. Le negoziazioni sui mercati obbligazionari continuano a mostrare attenzione verso le tensioni geopolitiche e le conseguenze sui titoli di stato.

All’apertura del 15 aprile il valore dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è leggermente calato portandosi a 75 punti base. Un risultato ottenuto nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Italia, in particolare tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump, che ha duramente attaccato la premier per il mancato sostegno dell’Italia alle operazioni degli Usa in Iran. L’Italia ha seguito gli altri Paesi europei in una progressiva riduzione dei rendimenti, che ha origine nella speranza di nuovi colloqui di pace in Medio Oriente tra Usa e Iran e nella reazione dell’Unione europea alla crisi energetica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 75 punti, rendimenti in calo dopo gli attacchi di Trump

Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i BtpLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera riduzione rispetto all’apertura di ieri, anche nelle...

Spread Btp-Bund in calo a 74 punti, rendimenti a 3,63% per i titoli italianiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso per il terzo giorno di fila in apertura del 18 marzo.

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo a 76,3 punti; Spread Btp-Bund a 81 dopo il blocco di Hormuz da parte di Trump, rendimenti in crescita; *BOND: spread Btp/Bund in contrazione di 1,92 punti base a 76,942 pb; Lo spread Btp-Bund termina in rialzo a 78,5 punti.

Spread Btp-Bund a 75 punti, rendimenti in calo dopo gli attacchi di TrumpLe tensioni tra Italia e USA non hanno agitato i mercato obbligazionari: lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto a 76 punti base ... quifinanza.it

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Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 75,6 punti. Il rendimento annuo italiano cede 10,8 punti al 3,78% #ANSA x.com

Brillano Eni e Leonardo. Lo spread tra Btp e Bund scende a 74 punti - facebook.com facebook