Le autorità regionali hanno stanziato 13 milioni di euro per aiutare gli allevatori della zona del Sarrabus, colpiti da un focolaio di dermatite nodulare nei bovini. L’obiettivo è permettere la ripresa della circolazione del bestiame entro la fine del mese. La somma immediatamente disponibile mira a supportare le attività degli allevatori e a contenere la diffusione della malattia.

Le autorità regionali hanno stanziato immediatamente 13 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dal recente focolaio di dermatite nodulare nei bovini, con la prospettiva di poter riprendere la circolazione del bestiame già a fine mese. La misura, discussa durante la seduta congiunta delle Commissioni Sanità e Attività Produttive a Cagliari, punta a mitigare l’impatto economico derivante dalla presenza del virus in tre siti specifici della zona del Sarrabus. La gestione dell’emergenza sanitaria ha un intervento rapido da parte degli organi competenti, con l’avvio degli abbattimenti che ha già interessato 212 capi distribuiti tra due aziende agricole a Muravera e un allevamento situato a Villaputzu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza bovini: 13 milioni per salvare gli allevatori nel Sarrabus

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