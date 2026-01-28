Coldiretti Caserta | stop alle pratiche sleali per difendere reddito degli allevatori bovini

Questa mattina Coldiretti Caserta ha annunciato un’azione decisa contro le pratiche sleali che colpiscono gli allevatori di bovini da latte. L’associazione si impegna a difendere il reddito degli allevatori, che spesso subiscono pressioni e inganni nel mercato. L’obiettivo è garantire loro condizioni più giuste e tutelare la qualità del prodotto italiano, fondamentale per il settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Difendere gli allevatori di bovini da latte dalle pratiche sleali per garantire il giusto reddito e consentire a questa importante filiera di garantire al mercato un prodotto di grande qualità. Questo il punto di partenza per frenare un nemico che arriva da lontano. "Dall'estero arrivano grandi quantità di latte prodotte a costi inferiori che fanno crollare il prezzo in Italia. Ormai abbiamo raggiunto una cifra insostenibile per quanti lavorano in Campania seguendo le regole nazionali. Il prezzo del latte non può essere lo stesso in tutta Italia, al Sud la spesa energetica per l'irrigazione fa lievitare la bolletta e non si riesce nemmeno a far fronte ai costi di produzione" spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico.

