Sporting Predappio Il riscatto Prima di tutto

Domenica scorsa, lo Sporting Predappio ha conquistato il titolo di campione nel campionato di Seconda Categoria, superando le squadre di Forlì e Ravenna nel girone N. La partita decisiva si è conclusa con una vittoria sofferta fino all'ultimo minuto, ma ritenuta meritata dalla squadra. La società, guidata dal presidente Claudio Saragoni, ha festeggiato il risultato ottenuto dopo una stagione caratterizzata da impegno e determinazione.

Una vittoria sofferta fino all’ultimo e meritata. Domenica scorsa lo Sporting Predappio, presieduto da Claudio Saragoni, ha centrato la vittoria del campionato di Seconda Categoria sbaragliando le avversarie di Forlì e Ravenna del gruppo N. Nell’ultimo turno di campionato, la squadra di mister Roberto Ferrini ha messo in ghiaccio il primato andando a vincere per 1-3 sul campo del Punta Marina. I tre preziosi gol sono stati messi a segno da Cesare Camanzi, Giovanni Tani e dal 37enne bomber Alessio Ambrogetti, cannoniere dei biancoazzurri con la bellezza di 20 centri. Dopo 26 turni lo Sporting Predappio ha chiuso il campionato a quota 55 punti...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sporting Predappio. Il riscatto Prima di tutto Notizie correlate Lo Sporting Predappio è campione: con la vittoria a Punta Marina torna in Prima CategoriaLa vittoria per 3-1 sul campo della Punta Marina consegna il titolo del Girone N di Seconda Categoria allo Sporting Predappio, che torna subito in... Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio stende la capolista MarinaEcco i risultati e i marcatori forlivesi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Panoramica sull’argomento Si parla di: Lo Sporting Predappio è campione: con la vittoria a Punta Marina torna in Prima Categoria; Sporting Predappio. Il riscatto Prima di tutto. Sporting Predappio. Il riscatto Prima di tuttoSeconda Categoria Vincendo il campionato, ha subito riconquistato la categoria che aveva lasciato con la retrocessione nel 2025. ilrestodelcarlino.it