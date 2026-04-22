Sport e benessere fisico L’incontro al Rotary

Al Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane si è svolto un incontro dedicato allo sport e al benessere fisico, con la partecipazione della presidente provinciale di Msp Italia Movimento Sport Popolare. Durante l’evento, si è discusso dell’importanza dello sport per il territorio e le comunità del delta. È stata analizzata anche la presenza di iniziative sportive rivolte alle popolazioni locali.

Al Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane si è parlato di sport per il territorio e per le popolazioni del delta, con la presenza della presidente provinciale di Msp Italia Movimento Sport Popolare Lara Liboni. Dopo una breve introduzione del presidente Rotary Andrea Galli, che ha presentato l’ospite che è anche responsabile regionale del Progetto Donna, e ideatrice, organizzatrice e responsabile del progetto "Ad un passo dal cuore", alle cui attività partecipano anche alcuni soci Rotary e consorti nei comuni di Codigoro e Comacchio. La presidente ha ricordato come si sia avvicinata al mondo dello sport con l’aspirazione di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LO SPORT COME MEDICINA DI VITA, SERATA ROTARY VOGHERA IL 3 DICEMBRE

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