L’Associazione Euexia si presente ad Arezzo con un incontro dedicato a sport prevenzione e benessere

Arezzo, 2 marzo 2026 – Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la sede della Sezione Arbitri di Arezzo di via Antonio Gramsci, 14, si terrà un importante appuntamento promosso dall’Associazione Euexia, realtà impegnata sui temi della salute, della ricerca e del benessere. L’iniziativa sarà un momento di confronto e approfondimento dal titolo dedicato a “Sport, prevenzione, benessere”, con un focus particolare sulla promozione dei corretti stili di vita, sull’educazione e sulla cultura sportiva. Un’occasione aperta alla cittadinanza per riflettere sul valore dello sport non solo come pratica fisica, ma anche come strumento di crescita personale, tutela della salute e sviluppo sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

