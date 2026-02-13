Luciano Muttoni, 58 anni, è stato ucciso nella sua casa di Valbrembo la sera del 7 marzo 2025, e in tribunale si è deciso di non affidare una perizia psichiatrica agli imputati, che contestano le accuse di omicidio volontario.

Prima udienza in Corte d’Assise per l’ omicidio di Luciano Muttoni, 58 anni, ucciso nella sua abitazione di Valbrembo nella sera del 7 marzo 2025. A processo Carmine De Simone, 25 anni, e Mario Vetere, 24 anni, in carcere a Monza e a Bergamo: per l’accusa agirono a scopo di rapina (aggravante da ergastolo). Una violenta aggressione degenerata: la vittima venne massacrata di botte e calci anche quando era e terra. Ai due è contestata anche l’aggravante della minorata difesa: approfittarono dell’ora notturna e dal fatto di essere due giovani contro un uomo di mezza età. La difesa di De Simone, avvocato Bosisio, aveva chiesto per il suo assistito la perizia psichiatrica perché da una precedente detenzione in carcere è emerso che già da piccolo era stato in cura da un neuropsichiatra infantile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Muttoni. No alla perizia

