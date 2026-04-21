Ucciso e fatto a pezzi la Corte rigetta la richiesta di perizia sulla ludopatia del cuoco accusato di omicidio

La Corte d'assise di Terni ha respinto la richiesta di effettuare una perizia psichiatrica sul cuoco ucraino di 33 anni, accusato dell'omicidio di un uomo e del successivo smembramento del corpo. La richiesta riguardava l’eventuale influenza della ludopatia sulla sua capacità mentale al momento del delitto. La decisione è stata comunicata durante l’udienza senza ulteriori approfondimenti.

La Corte d'assise di Terni rigettato la richiesta di perizia psichiatrica sull’eventuale influsso della ludopatia di Dmytro Shuryn, il cuoco ucraino di 33 anni accusato dell'omicidio di Bala Sagor, sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del delitto. La richiesta era stata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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