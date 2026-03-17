Bastoni ceduto per 50 milioni scoppia la ‘rivolta’ | Sto piangendo

I tifosi dell’Inter si sono scatenati sui social dopo la notizia pubblicata da ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il club sarebbe disposto a vendere Bastoni per circa 50 milioni di euro, una cifra molto inferiore ai 7080 milioni ipotizzati nelle settimane precedenti. La reazione dei sostenitori è stata di forte scontento, con molti che hanno espresso la loro delusione e rabbia, affermando di essere scioccati dalla proposta di cessione.

“Ma stiamo scherzando? Solo 10 milioni in più di Thiaw” ‘Rivolta’ social dei tifosi dell’ Inter dopo la notizia de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere Bastoni a molto meno dei 7080 milioni paventati in queste ultime settimane. Nello specifico per 50 milioni di euro, una cifra che gli interisti considerano molto bassa in rapporto al valore del classe ’99. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it: Voi state male, un articolo più delirante di questo è difficile trovarlo. – Stagione contraddittoria ancora prima dell’episodio Kalulu per quale motivo? – Valutazione di 50 milioni, ma siamo fuori di testa? – Più cedibile di Thuram? – Rendimento non all’altezza? Da querela. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni ceduto per 50 milioni, scoppia la ‘rivolta’: “Sto piangendo” Articoli correlati Bastoni verso l’estero: Inter chiede 50 milioni, il futuroLa possibile uscita di Alessandro Bastoni dall’Inter a fine stagione 2026 sta alimentando un mercato estero in fermento, con il Barcellona e club... E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano, i fischi lo stanno portando via: costa 50 milioni (Gazzetta)E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano (Gazzetta) Bastoni se ne va? Così pare, o almeno così scrive la Gazzetta.