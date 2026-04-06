A fine marzo, l’FBI ha diffuso un avviso riguardante applicazioni e server operanti su dispositivi iOS e Android. Secondo l’agenzia, alcuni software sviluppati all’estero, in particolare in Cina, rappresentano potenziali rischi di spionaggio digitale. L’allerta sottolinea la presenza di minacce legate a queste tecnologie, senza specificare i nomi delle applicazioni o dei server coinvolti. La comunicazione si rivolge agli utenti e agli enti che utilizzano sistemi mobili e infrastrutture digitali.

L’FBI ha emesso un allarme alla fine di marzo utilizza sistemi iOS e Android, segnalando pericoli legati a software prodotti all’estero, con particolare riferimento alla Cina. Il rischio principale riguarda l’estrazione massiva di dati sensibili. Le applicazioni in questione possono prelevare costantemente informazioni come i numeri di telefono, le e-mail e i contatti, agendo anche quando il software non è attivo. Il pericolo si aggrava poiché tali dati vengono spostati su server che seguono normative permettendo l’accesso diretto ai governi, specialmente quello cinese. Basta infatti accettare i permessi iniziali perché l’app inizi a monitorare e trasferire dettagli anche di terze persone presenti nella rubrica dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio digitale: l’FBI allerta su app e server cinesi

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