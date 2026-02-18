TAR della Toscana conferma interdittiva antimafia per società alberghiera

Il TAR della Toscana ha confermato l’interdittiva antimafia contro una società alberghiera di Firenze, a causa di collegamenti sospetti con ambienti criminali. La decisione arriva dopo un’approfondita verifica delle indagini che hanno evidenziato presunte infiltrazioni mafiose nella gestione dell’hotel. La società aveva presentato ricorso, ma il tribunale ha respinto le sue richieste, confermando la misura restrittiva. La struttura rimane sotto controllo delle autorità, mentre si attendono eventuali nuovi sviluppi sul caso.

Rigettato il ricorso della società: confermata la tutela della legalità contro le infiltrazioni mafiose nel settore imprenditoriale fiorentino Firenze, 18 febbraio 2026 – Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ha respinto il ricorso presentato da una società immobiliare, titolare di una struttura alberghiera situata nel capoluogo toscano. La decisione, che ha confermato l'efficacia della misura interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Firenze, segna l'esito di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti numerosi atti delle autorità competenti in merito alle infiltrazioni mafiose e alle possibili connessioni tra la società e il mondo della criminalità organizzata.