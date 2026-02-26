Concessioni balneari la Lega | È pronto un ‘bando tipo’ previsti anche gli indennizzi

Da cesenatoday.it 26 feb 2026

Ad annunciarlo è un comunicato della Lega secondo cui “Salvini non si è mai arreso di fronte al muro alzato dalla Commissione europea” Ad annunciarlo è un comunicato della Lega secondo cui “Salvini non si è mai arreso di fronte al muro alzato dalla Commissione europea”. “Nel bando ci saranno: la suddivisione in lotti delle concessioni, la partecipazione delle piccolemedie imprese e delle imprese giovanili per evitare che le nostre spiagge finiscano in mano solo a grandi gruppi magari stranieri. Ma parliamo anche di criteri premiali per chi ha una comprovata esperienza nel settore, per chi assicura stabilità e occupazione ai lavoratori, per chi vuole investire sul territorio per valorizzarne le specificità e per chi garantisce accessibilità all’area a persone disabili”, sempre la nota. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

