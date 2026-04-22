Spettacolo ' Non è vero ma ci credo'

Da cataniatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Angelo Musco di Catania chiude la stagione 2025-2026 con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo”, una commedia di Peppino De Filippo. La produzione è diretta artisticamente da Francesca Ferro e vede la partecipazione di Gino Astorina nel ruolo principale. La regia è affidata a Giampaolo Romania. Lo spettacolo è in programma come ultima rappresentazione della stagione teatrale.

Sotto la direzione artistica di Francesca Ferro, il Teatro Angelo Musco di Catania conclude la sua stagione 2025-2026 con “Non è vero ma ci credo”, la celebre commedia di Peppino De Filippo, interpretata da Gino Astorina per la regia di Giampaolo Romania. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Non è vero... ma ci credo

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