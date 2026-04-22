Spettacolo ' Non è vero ma ci credo'

Il Teatro Angelo Musco di Catania chiude la stagione 2025-2026 con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo”, una commedia di Peppino De Filippo. La produzione è diretta artisticamente da Francesca Ferro e vede la partecipazione di Gino Astorina nel ruolo principale. La regia è affidata a Giampaolo Romania. Lo spettacolo è in programma come ultima rappresentazione della stagione teatrale.

Sotto la direzione artistica di Francesca Ferro, il Teatro Angelo Musco di Catania conclude la sua stagione 2025-2026 con “Non è vero ma ci credo”, la celebre commedia di Peppino De Filippo, interpretata da Gino Astorina per la regia di Giampaolo Romania. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Non è vero... ma ci credo Notizie correlate Teatro Arbostella, in scena “Non è vero… ma ci credo”Il Non è vero ma ci credo Teatro Arbostella conquista il pubblico della XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. "Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Alla Tosse arriva Questo non è uno spettacolo: il Gruppo Stranità porta in scena il teatro che cura e rompe i pregiudizi -; Ascoltarsi per comprendersi e riconoscersi: con il coinvolgente Sfìdati di me Paolo Kessisoglu ha chiuso la Stagione del Teatro Mariella di Monopoli; Questo non è uno spettacolo: il Gruppo Stranità in scena al Teatro della Tosse; Ute Lemper in Italia: Il teatro è amore. Al Teatro Musco Non è vero ma ci credo con Gino AstorinaSotto la direzione artistica di Francesca Ferro, il Teatro Angelo Musco di Catania conclude la sua stagione 2025-2026 con Non è vero ma ci credo, la celebre commedia di Peppino […] ... blogsicilia.it Alberto Ravagnani porta il suo spettacolo a Busto Arsizio, città a cui è rimasto legato. - facebook.com facebook Un conduttore russo insulta Meloni e diventa un caso diplomatico. Frasi indecenti, ma che restano pronunciate da un uomo di spettacolo, per quanto famoso e vicino al regime. Trasformarlo in un affare internazionale mi sembra davvero esagerato. #zuppadip x.com