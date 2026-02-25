Teatro Arbostella in scena Non è vero… ma ci credo

Il Non è vero ma ci credo Teatro Arbostella conquista il pubblico della XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. Per i weekend di febbraio e l’inizio di marzo va in scena uno dei grandi classici del teatro partenopeo firmato da Peppino De Filippo. A interpretare la celebre commedia è la Compagnia All’Antica Italiana, gruppo stabile della storica struttura di Viale Verdi, diretta da Gaetano Troiano. La direzione artistica, curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha fortemente voluto questo titolo intramontabile che continua a far ridere e riflettere generazioni di spettatori. Al centro della storia c’è Gervasio Savastano, imprenditore avaro e superstizioso, interpretato da Gaetano Troiano. Ossessionato dalla iettatura, Savastano vede segnali di sventura in ogni dettaglio della quotidianità. La sua mania lo porta a decisioni sempre più grottesche, fino al licenziamento di un impiegato ritenuto portatore di sfortuna. 🔗 Leggi su Zon.it

