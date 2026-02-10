Non è vero ma ci credo | il grande classico di De Filippo al Teatro Arbostella

Prosegue a Salerno la XVIII Stagione Comica al Teatro Arbostella. Questa sera il teatro si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in programma, portando sul palco il classico di De Filippo, “Non è vero, ma ci credo”. La stagione, iniziata ormai da diverse settimane, continua a richiamare un buon pubblico, attratto dai grandi nomi e dalla comicità di sempre. Gli spettatori si aspettano una serata leggera, tra risate e divertimento, in un teatro che si conferma punto di riferimento per gli amanti del teatro comico in città.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.