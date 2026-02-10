Non è vero ma ci credo | il grande classico di De Filippo al Teatro Arbostella
Prosegue a Salerno la XVIII Stagione Comica al Teatro Arbostella. Questa sera il teatro si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in programma, portando sul palco il classico di De Filippo, “Non è vero, ma ci credo”. La stagione, iniziata ormai da diverse settimane, continua a richiamare un buon pubblico, attratto dai grandi nomi e dalla comicità di sempre. Gli spettatori si aspettano una serata leggera, tra risate e divertimento, in un teatro che si conferma punto di riferimento per gli amanti del teatro comico in città.
Prosegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella "Gino Esposito" di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i prossimi tre weekend di febbraio e l'inizio di marzo andrà in scena uno dei gruppi stabili della storica struttura di Viale.
“Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro Arbostella
La stagione teatrale al Teatro Arbostella di Salerno entra nel vivo.
Ultimo week-end al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno della commedia “Le Voci di dentro” capolavoro di Eduardo De Filippo
Ultimo weekend al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno per la rappresentazione di “Le Voci di dentro”, commedia di Eduardo De Filippo.
