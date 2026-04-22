Spettacolo ' Gente di facili costumi' con Flavio Insinna e Giulia Fiume

Un incidente notturno mette in contatto due persone con storie molto diverse: Anna, conosciuta come “Principessa”, lavora nel settore dell'intrattenimento per adulti e sogna ancora, mentre Ugo è un intellettuale che si sente distante dalla realtà. La scena dello spettacolo mette in evidenza questa collisione tra due vite agli antipodi, creando un intreccio tra personaggi e storie che si sfiorano in modo improvviso.

Una notte, un incidente, due vite agli antipodi che si scontrano: Anna, detta “Principessa”, prostituta caotica e piena di sogni, e Ugo, intellettuale solitario e disilluso. Arriva a Catania uno dei testi più intensi e sorprendenti del teatro italiano contemporaneo: “Gente di facili costumi” di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

GENTE DI FACILI COSTUMI con FLAVIO INSINNA e GIULIA FIUME | dal 14 al 26 aprile 2026

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Una delle prime cose che impariamo noi, gente di fiume, è che bisogna portare rispetto al grande fiume Po. Perché siamo qua grazie a lui. Dai ragazìt... fé i brav con la madar Terra #giornatamondialedellaterra x.com