Flavio Insinna e Giulia Fiume riportano in scena la commedia di Manfredi Gente di facili costumi

Flavio Insinna e Giulia Fiume portano in scena la commedia di Manfredi

Arriva al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, “Gente di facili costumi”, la commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino, interpretata da Flavio Insinna e Giulia Fiume e diretta da Luca Manfredi. Inoltre, i due interpreti incontreranno il pubblico, come consuetudine, nel secondo giorno della loro permanenza in città: sabato 21 febbraio alle 18 al Ridotto del Teatro (l’ingresso all’Incontro con gli Artisti è gratuito). Lo spettacolo tornerà poi nel Ravennate, martedì 3 marzo alle 21, al Teatro Alighieri. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti discussi: Bagnacavallo, Insinna al Teatro Goldoni con ‘Gente di facili costumi’; Giorno del Ricordo a Solto Collina; La chitarra di Feri e le digressioni di Barbieri.

