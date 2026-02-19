Flavio Insinna e Giulia Fiume protagonisti della commedia Gente di facili costumi

Il 3 marzo, Flavio Insinna e Giulia Fiume porteranno sul palco del Teatro Alighieri la commedia

Martedì 3 marzo, al Teatro Alighieri, andrà in scena la divertente commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino. Il nuovo allestimento, prodotto da La Pirandelliana e diretto da Luca Manfredi, vede protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume in una vicenda di equivoci senza fine. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Protagonisti della pièce sono Anna, nome d’arte sul lavoro “Principessa”, una prostituta che sogna di diventare “giostraia”, che rincasa tardi la notte, disordinata e rumorosa e che ovviamente disturba l’inquilino del piano di sotto, che soffre d’insonnia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

