Precompilata 2026 come opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie entro il 9 marzo

Entro il 9 marzo, i contribuenti possono opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata 2026. La possibilità di esercitare questo diritto riguarda chi non desidera che i propri dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate. La procedura permette di specificare se si vuole bloccare l’inclusione di spese mediche e sanitarie nel documento fiscale.

Con la dichiarazione dei redditi precompilata 2026, si avvicina anche il momento nel quale i contribuenti possono esercitare il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati di spesa all’Agenzia delle Entrate. Tra questi le spese sanitarie. La normativa prevede lo stop all’inserimento automatico di determinate informazioni nella dichiarazione dei redditi, pur mantenendo il diritto alla detrazione fiscale. Le prossime scadenze sono relative alle spese scolastiche e agli abbonamenti ai trasporti pubblici, ma anche l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie entro il 9 marzo 2026. Opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie: la scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

