Fdi all’attacco | Ausl alla ribalta nazionale ma non per buone pratiche sanitarie

Questa mattina, il centrodestra ha preso di mira l’Ausl, accusandola di essere finita sotto i riflettori nazionali senza meriti. Mentre l’azienda sanitaria si vanta di aver fatto passi avanti sui servizi e sui tempi di attesa, gli avversari politici non trovano nulla di cui essere soddisfatti. Anzi, sostengono che l’Ausl sia finita sotto i riflettori più per problemi che per successi. La polemica è aperta e i toni si sono fatti subito caldi.

Se l'Ausl ritiene importanti i progressi degli ultimi tempi, per qualità delle prestazioni e tempi d'attesa, il centrodestra è molto critico nell'analizzare la situazione della sanità locale. In aula consiliare, durante il confronto con i vertici dell'azienda, sono stati diversi gli appunti.

