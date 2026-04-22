Spellbound | Ong Seong Wu è il nuovo CEO che stravolgerà il cast

Ong Seong Wu sarà il nuovo CEO nel cast di Spellbound, il prossimo remake televisivo che vede come protagonisti Park Eun Bin e Yang Se Jong. La sua presenza si aggiunge a quella degli attori già confermati, in un progetto che sta attirando l’attenzione del pubblico. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla produzione.

Ong Seong Wu entrerà ufficialmente nel cast di Spellbound, l'imminente remake televisivo che vede protagonisti Park Eun Bin e Yang Se Jong. La conferma arriva oggi, 22 aprile 2026, rivelando i dettagli del ruolo affidato all'artista nel nuovo drama soprannaturale. La produzione ha comunicato che il giovane interprete vestirà i panni di Kang Min Hwan, un personaggio inedito creato appositamente per questa versione seriale. La trama si basa sul film del 2011 intitolato Spellbound, che vedeva nel c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spellbound: Ong Seong Wu è il nuovo CEO che stravolgerà il cast Notizie correlate Leggi anche: Chi è John Ternus, è il nuovo Ceo di Apple che lancerà l’iPhone pieghevole NBA in Europa: il piano da 16 club che stravolgerà il basketLa NBA punta a rivoluzionare il cestistico continentale con la creazione di una lega europea basata su club situati in grandi centri urbani ad alta...