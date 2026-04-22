Abruzzo | legge pionieristica contro il dolore pelvico cronico

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato una legge dedicata alla tutela dei pazienti con dolore pelvico cronico e patologie collegate. La normativa rappresenta un passo avanti nel panorama italiano, facendo dell’Abruzzo la seconda regione, dopo la Lombardia, a dotarsi di un quadro legislativo specifico su questa tematica. La legge mira a migliorare la gestione e il supporto per le persone interessate, promuovendo interventi mirati e più efficaci.

Il Consiglio regionale ha approvato una normativa pionieristica per la tutela dei pazienti affetti da dolore pelvico cronico e patologie correlate, posizionando l’Abruzzo come la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, a dotarsi di un quadro legislativo specifico. Il provvedimento, promosso dai consiglieri della Lega Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, mira a rispondere alle necessità di migliaia di cittadini colpiti da una condizione spesso invisibile ma fortemente invalidante. L’impatto sociale di una patologia spesso ignorata. La nuova legge regionale non si limita alla gestione clinica, ma punta a proteggere le condizioni di vita individuali e sociali di chi soffre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: legge pionieristica contro il dolore pelvico cronico Notizie correlate Parere favorevole alla proposta di legge regionale sul dolore pelvico cronicoIn Commissione via libera della maggioranza al progetto di legge proposto dalla Lega per il riconoscimento e la tutela dei pazienti “L'obiettivo del... “Come diminuire e trattare il dolore pelvico gravidico?”Salve dottore, sono alla mia seconda gravidanza e, rispetto alla prima, sento molti più dolori alla schiena e al bacino, e sono solo al secondo...